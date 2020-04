WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Rząd poluzował restrykcje. Prof.: "przerażają mnie młodzi ludzie" Rząd, by odmrażać gospodarkę, poluzował restrykcje. Możemy już spacerować po parkach i lasach. Czy należy spodziewać się wzrostu liczby przypadków... profesorze teraz coraz więcej osób wchodzi też do parków Do lasów coraz więcej osób jest w tym widocznych na ulicach pytanie czy to też spowoduje wzrost zakażeń wśród Polaków jest cieplej jest silniejsza promieniowanie ultrafioletowe a różnych tego więc to na pewno sprzyja gorsze Mugga dotacji wirusów prawda mniej się przeziębiamy czyli mniejsza penetracja a z z mieszanką szczęścia distancing prawda to bliżej ludzie z tobą mają kontakty czyli jedna argumenty przemawiają za tym że będzie tych przypadków mniej a drugie przemawiają że będzie tych więcej bo się bo się więcej nie spotykamy proszę państwa Śródziemie odległość używane masek Nie dotykamy rękoma gołymi jakiś klamek różnych innych rzeczy wycieramy nazwę wręczanie prujemy na zewnątrz prawda co się często obserwujesz jeszcze nie obserwuję No to ryzyko jeszcze są koło niewielkie jako takie trochę nie przerażają młodzi ludzie i to głównie dużo prawdopodobnie nie zachoruje wtedy w ogóle lekceważenie wszyscy oczywiście ale ja widzę dzisiaj rowerem po Wałach bo trzeba jakoś kondycję Też na nabywać jestem panem w starszym wieku prawda i też muszę tą kondycję bo przecież też w każdej chwili jest ryzyko zakażenia i niestety młodzi wyjdzie lekceważą ale też w stosunku do starszych osób on może przejść bezobjawowo azaka i dziadka babcię czy osobą na przykład jak się grzeją pana wysłałem do pana zdaniem kiedy ja pana obserwuję to jak się Polacy zachowują jak pan obostrzenia Kiedy będzie mniej więcej szczyt szczyt zachorowań w Polsce nie wiem to jest wróżenie z fusów Panie redaktorze i tak dalej spodziewałem się że to będą te koniec kwietnia pocztę pierwsze 10 Prawda to tak mieliśmy takim w 3 tygodniowym jest wiele wyliczeń widziałem takiej obliczenia z Harvardu prawda czy czy Baltimore ziemiankę i przyjemność studiować John Hopkins i tak dalej tak no tak się zakłada ale wiele czynników na to wpływa panie profesorze mogę wpaść w odpowiedzi bo to jest wróżenie z fusów prawda to to to to to jest To jest nowa agresywna epidemia który wyjątkowo zaraźliwa Proszę zobaczyć w wodzie niosą maski ochrony bardzo dobrze postępują