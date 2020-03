Koronawirus w Polsce. Rząd odwołuje wyjazd do Smoleńska

Koronawirus w Polsce. W ramach obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej miały się odbyć dwa wyjazdy - 10 i 13 kwietnia. O ich odwołaniu została poinformowana we wtorek prezes Federacji Rodzin Katyńskich.

Polskie władze - jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce - miały zamiar udać się do Smoleńska na obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na czele polskiej delegacji miał stanąć premier Mateusz Morawiecki.

Oficjalne pismo o odwołaniu wyjazdu we wtorek dostała Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Informacja przyszła od wicepremiera Piotra Glińskiego. Bo to właśnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego były ustalane listy osób, które chciały jechać na uroczystości. Wcześniej kancelaria premiera poprosiła o zgłoszenie się chętnych. Rodziny Katyńskie zadeklarowały uczestnictwo ponad 70 osób.

Koronawirus w Polsce. Dwie pielgrzymki na uroczystości odwołane

Zgodnie z planem zorganizowane miały zostać dwa wyjazdy - dla rodzin ofiar katastrofy i dla Federacji Rodzin Katyńskich. W pierwszej kolejności, czyli 10 kwietnia, miał odbyć się lot do Katynia. Trzy dni później zaplanowano lot do Charkowa i Bykowni. W pierwszym miał wziąć udział premier Mateusz Morawiecki, a w drugim prezydent.

Powód odwołania wyjazdu - jak napisał Piotr Gliński - jest związany z "(...) epidemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami i restrykcjami". Minister kultury zaznaczył jednak, że obchody odbędą się w pierwszym możliwym terminie.

"Mając pełną świadomość, jak ważną dla Rodzin jest możliwość odwiedzenia grobów swoich bliskich w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, chciałbym zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby pielgrzymki na wszystkie cztery cmentarze odbyły się tak szybko, jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna" - napisał Gliński. I powiadomił, że Kancelaria Prezydenta zrezygnowała też z wyjazdu, który miał się odbyć trzy dni później.

Koronawirs w Polsce. "Nie będziemy wskazywać nikogo do wyjazdu"

- Wszystkie uroczystości miałyby się odbyć podczas kwarantanny. Wydarzenia kwietniowe się nie odbędą. Podejrzewam też, że pod znakiem zapytania stoją obchody majowe - mówi Izabella Sariusz-Skąpska, córka Andrzeja Sariusza-Skąpskiego, który zginął w katastrofie. - Na wyjazd zgłosiła się bardzo duża grupa ludzi. Najważniejsze jest dla mnie zapewnienie ministra, że dołożą starań, aby wszystkie cztery pielgrzymki katyńskie odbyły się tak szybko, jak to możliwe.

Jak tłumaczy, w zeszłym tygodniu - po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce - dostała od Kancelarii Premiera informację o ograniczeniu liczby uczestników pielgrzymki ze względów bezpieczeństwa.

- W wydarzeniach miało uczestniczyć 15 członków Rodzin Smoleńskich i Rodzin Katyńskich. Jednak jako federacja napisaliśmy, że nie będziemy wskazywać nikogo do wyjazdu ze względu na sytuację epidemiologiczną. Nie wyobrażam sobie, żebym miała wybierać kogoś z listy 70 osób. Przesłałam do Rodzin informację, że jeżeli ktoś chce i czuje się na siłach, to może bezpośrednio kontaktować się z kancelarią, ale nie jest już naszym przedstawicielem. Nie mogę wziąć za to odpowiedzialności. Z tego, co wiem, zgłosiła się jedna osoba - opowiada Sariusz-Skąpska.

Rodziny Katyńskie chciały się spotkać w Polsce 4 kwietnia, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. - Wybraliśmy taką datę, bo 3 kwietnia to pierwszy transport z Kozielska do Katynia. Ale odwołałam tę inicjatywę na początku marca. Nie chcieliśmy narażać członków Federacji, którzy powinni z racji wieku zostać w domu - mówi Izabella Sariusz-Skąpska. I dodaje: - Czytałam jednak, że wyjazd delegacji rządowej się odbędzie. Ale to coś innego niż pielgrzymka Rodzin Katyńskich - mówi Sariusz-Skąpska.

Delegacja rządu pojedzie?

Oficjalnie wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądały obchody. Do Kancelarii Premiera Rady Ministrów w czwartek rano wysłaliśmy pytania o to, czy uroczystości się odbędą. A jeżeli tak - kto będzie w składzie delegacji, która pojedzie do Smoleńska. Czekamy na odpowiedź.

