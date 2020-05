Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba bezrobotnych, a firmy zapowiadają zwolnienia grupowe

W kwietniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 57,5 tys. wolnych miejsc pracy - to o 26 proc. mniej niż w zeszłym miesiącu. Wzrost stopy bezrobocia wystąpił we wszystkich województwach – najsilniejszy był w woj. warmińsko-mazurskim i woj. zachodniopomorskim, gdzie bezrobocie wzrosło o 0,6 punktu procentowego.

Rośnie liczba bezrobotnych mieszkańców warmińsko-mazurskiego

Koronawirus uruchamia falę zwolnień grupowych

Zwolnienia zapowiadają restauracje, sieci handlowe, sklepy odzieżowe, producenci mebli, a nawet kasyna.

W kwietniu tego roku zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiło do mazowieckich urzędów pracy 27 pracodawców. Chcą oni rozstać się z 2 503 pracownikami. A jeszcze w marcu osób przewidzianych do zwolnienia na terenie województwa mazowieckiego było tylko 513. Oznacza to, że zaledwie w ciągu miesiąca liczba osób przewidzianych do zwolnienia wzrosła pięciokrotnie.