Koronawirus w Polsce. Ratownicy pogotowia na kwarantannie

Tak się stało między innymi w Bytomiu. Sześciu ratowników pogotowia ratunkowego. Jak czytamy w "Dzienniku Zachodnim", "kwarantanną objęte są osoby, które pojechały do pacjentów niemających objawów sugerujących koronawirusa. W trakcie diagnostyki okazało się, że osoby mogą być zarażone, więc osoby z bezpośredniego kontaktu z pacjentami muszą być poddani kwarantannie do czasu wyników próbek od pacjentów".

"Niestety,stało się to czego się obawialiśmy,szybciej niż myśleliśmy. Sześciu z nas zostało poddanych kwarantannie. W tym czasie nie mogą nieść pomocy. Ze względu na ryzyko zakażenia, w trosce o najbliższych, nie mogą wrócić do domów. Nie mogą wrócić, bo nie wiedzieli w odpowiednim czasie, że osoba, której pomagają może być zakażona. Nie mogą wrócić, bo nikt nie zakłada rutynowo masek z filtrem ffp i kombinezonów, które są przeznaczone do pracy z pacjentem z ewidentnymi objawami zakażenia. Dlatego została zorganizowana akcja, która pozwoli na zakup masek wielokrotnego użytku, które zapewnią ratownikom bezpieczeństwo przez wiele dni, które będziemy mogli zakładać do każdego pacjenta. I nie damy się już zaskoczyć i wyeliminować" - czytamy.