Koronawirus w Polsce. Ratownicy medyczni ostrzegają: "System ochrony zdrowia jest na krawędzi"

Ratownik medyczny wypowiedział się na temat stanu polskiego systemu ochrony zdrowia. – Wiedzą i umiejętnościami jesteśmy przygotowani do walki z koronawirusem. Jeśli chodzi o sprzęt, to przy takiej liczbie chorych, zaczyna go brakować. Nie ma sprzętu zabezpieczającego w 100 proc. – powiedział Piotr Dymon w rozmowie z Radiem Zet.