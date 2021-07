Koronawirus w Polsce. Raport MZ. Nowe zakażenia i zgony

Wariant Delta najgroźniejszy z dotychczasowych

Na temat zagrożenia ze strony wariantu Delta mówił w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" dr Paweł Grzesiowski. Immunolog podkreślał, że to najbardziej zaraźliwa z dotychczasowych mutacji. - Wcześniej, żeby doszło do zakażenia, konieczny był bezpośrednio kontakt z chorym. Musiałby stać obok pani i rozpryskiwać w powietrzu swoją ślinę czy inne wydzieliny, by panią zakazić. W przypadku wariantu Delta chory mógłby już wyjść z pomieszczenia, pani weszłaby tam po nim, oddychała tamtejszym powietrzem i przez to się zakaziła - opisywał.