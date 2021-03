Koronawirus w Polsce. Rafał Trzaskowski zakażony. Marcin Kierwiński: ma pierwsze objawy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w piątek, że jest zakażony koronawirusem. Kilka godzin wcześniej prezydent stolicy przekazał, że przebywa na kwarantannie ze względu na chorobę żony. O to, jak czuje się Trzaskowski i jego rodzina, pytany był w programie "Tłit" poseł PO Marcin Kierwiński. - Rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim w sobotę. Mówił, że na razie nie jest źle, ma pierwsze objawy, ale nie są one bardzo dotkliwe. Trzymamy kciuki, że przejdzie tak całą chorobę - mówił Kierwiński. - Widać, że wirus nie wybiera. Rafał Trzaskowski bardzo uważał, bardzo restrykcyjnie podchodził do przepisów, do dezynfekcji, do noszenia maseczki, a mimo to nie ustrzegł się choroby. To powinno nam wszystkim pokazywać, jak niebezpieczny i zdradliwy jest to wirus - podkreślił poseł PO.

