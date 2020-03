WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 koronawirusRafał Trzaskowski oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Rafał Trzaskowski "doradza" Andrzejowi Dudzie. "Czy to zachowanie odpowiedzialne?" Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w programie specjalnym WP powiedział, że "z dnia na dzień jest mu coraz trudniej wyobrazić sobie wybory... Rozwiń Panie prezydencie Mówi pan że poli … Rozwiń Transkrypcja: Panie prezydencie Mówi pan że polityka odchodzi na dalszy plan ale wybory na razie nie odeszły na dalszy plan kampania jak najbardziej trwa No ja na chwilę tylko założę ten swój polityczny kapelusz No bo rzeczywiście jest pytanie o to czy da się przeprowadzić w tak trudnej sytuacji wybory w Polsce już Czy da się zorganizować w ogóle całą machinę która przygotowuje wybory czy rzeczywiście będziemy mogli w tak trudnej sytuacji liczyć na wysoką frekwencję Czy da się przeprowadzić wywiad wybory za granicą No zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijała bo Sytuacja jest bardzo dynamiczna Ale mi jest z dnia na dzień coraz trudniej sobie wyobrazić przeprowadzenie wyborów w maju no ale to są pytania do rządu na imię oczywiście te pytania do kierować w trosce o to żeby żeby wybory mogą się odbyć w normalnych W normalnych warunkach Poza tym widzimy też że wszyscy opozycyjni kandydaci bardzo mocno ograniczyli swoje spotkania właściwie komunikują się z wyborcami tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu bo tak jest po prostu bezpiecznie takie są dokładnie zalecenia rządów żeby te relacje społeczne ograniczyć natomiast prezydent a przez cały czas prowadzi kampanię spotyka się i widzę w terenie No zastanawiam się czy to jest zachowanie w pełni odpowiedzialne Do kiedy w takim razie opozycja powinna czekać na decyzję rządu kiedy zacząć podejmować takie drastyczne decyzję jak chociażby już padła taka propozycja żeby kandydaci opozycyjni się wszyscy po prostu gremialnie wycofali z kandydowania i wtedy trzeba będzie siłą że no te te te te wybory przełożyć w tej chwili naprawdę się wszyscy skupiamy na tym żeby zabezpieczyć Nasze Miasto zabezpieczyć obywateli pomóc im w sytuacji kryzysowej sam Rząd mówi o tym że w przeciągu najbliższych dni ta sytuacja będzie się robi A co raz bo w związku z tym ja się koncentruje w stu procentach na tym do samych wyborów jeszcze jest wiele tygodni więc myślę sobie że że będzie można te decyzje odpowiedzialne podjąć i jeszcze za tydzień czy za dwa naprawdę wszyscy się absolutnie wszyscy koncentrujemy na tym żeby zabezpieczyć miasto i żeby dobrze się przygotować do tego wzrostu zachorowań które sam rząd zapowiada bo prawdopodobnie przez te najbliższe dni będzie się rozwijała bardzo dynamicznie na tym się koncentrujemy ale ja apeluję do rządu żeby w sprawie wyborów zachować się po prostu w sposób odpowiedzialny jak widzicie państwo że staram się z państwem za pośrednictwem za pośrednictwem internetu za pośrednictwem mediów społecznościowych przez cały czas organizujemy w taki sposób pracę żeby na przykład sztaby kryzysowe organizować poprzez konferencje No nie jeżdżą do szpitali nie jeżdżą Do spółek miejskich osobiście bo naprawdę bardzo dużo się da załatwić w tej chwili za pomocą telefonu czy internetu uważam że takie jest odpowiedzialne zachowanie i jeżeli mogę cokolwiek powiedzieć No to doradził panu prezydentowi dokładnie to samo a nie spotykanie się z twarzą w twarz Z bardzo wieloma ludźmi dlatego że przecież zabezpieczenie wymaga też uczestnictwo bardzo wielu ludzi a dzisiaj sam Rząd mówi o tym żeby te relacje społeczne ograniczać bo właśnie tylko takie zachowanie odpowiedzialne racjonalne zachowanie może wpłynąć na to że tych zachowań i zaraz teraz