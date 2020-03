Koronawirus w Polsce. Rada Gabinetowa pod znakiem zapytania

Koronawirus w Polsce. Rada Gabinetowa o pakiecie dla przedsiębiorców

Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu zaprosił do pałacu prezydenckiego przedstawicieli sektora finansowego. - Zwróciłem się do nich o podjęcie natychmiastowych działań. Cieszę się, że już dzisiaj zostały ogłoszone przez Związek Banków Polskich pierwsze decyzje, które pomogą milionom kredytobiorców - powiedział. Docenił, że banki zgodziły się na zawieszenie spłat kredytów na 3 miesiące, ale zaznaczył, że będzie apelował, by w razie potrzeby ten termin wydłużyć "nawet do pół roku".