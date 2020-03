Koronawirus w Polsce. Kolejni politycy poddani kwarantannie

Koronawirus w Polsce. Radny: Mam wysoką gorączkę

Przypomnijmy, że ministerstwo zdrowia poinformowało o kolejnych zakażonych. W sumie w Polsce na koronawirusa choruje już 177 osób, a 4 zmarły. A jak sytuacja wygląda w innych europejskich krajach? We Włoszech liczba zakażonych wynosi 28 tysięcy, a do tej pory zmarło 2158 osób. W Hiszpanii choruje blisko 10 tys., życie straciło 342. 7200 zakażonych jest już w Niemczech, a 6600 we Francji.