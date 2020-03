Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zakażonych. Jest kolejna ofiara śmiertelna

Dotyczą one: 10 osób z woj. łódzkiego, 5 osób z woj. mazowieckiego, 3 osób z woj. dolnośląskiego, 1 osoby z woj. lubelskiego, 1 osoby z woj. wielkopolskiego, 1 osoby z woj. podkarpackiego. "Pacjenci są w stanie stabilnym" - czytamy.

Jednocześnie ministerstwo przekazało, że w szpitalu w Łańcucie (woj. podkarpackie) zmarła czwarta osoba zakażona koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który od początku był w stanie ciężkim i miał choroby współistniejące.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi już 177. A jak sytuacja wygląda w innych europejskich krajach? We Włoszech liczba zakażonych wynosi 28 tysięcy, a do tej pory zmarło 2158 osób. W Hiszpanii choruje blisko 10 tys., życie straciło 342. 7200 zakażonych jest już w Niemczech, a 6600 we Francji.