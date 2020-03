Koronawirus w Polsce. Prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się we wtorek o godz. 10. Przypomnijmy, że sytuacja jest napięta, a liczba zakażonych koronawirusem w Polsce rośnie. W poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia poinformowało, że pozytywny wynik dały badania u kolejnych sześciu Polaków. Oznacza to, że liczba zakażonych wzrosła do 156 osób .

Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu zaprosił do pałacu prezydenckiego przedstawicieli sektora finansowego. - Zwróciłem się do nich o podjęcie natychmiastowych działań. Cieszę się, że już dzisiaj zostały ogłoszone przez Związek Banków Polskich pierwsze decyzje, które pomogą milionom kredytobiorców - powiedział. Docenił, że banki zgodziły się na zawieszenie spłat kredytów na 3 miesiące, ale zaznaczył, że będzie apelował, by w razie potrzeby ten termin wydłużyć "nawet do pół roku".