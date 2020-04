Koronawirus w Polsce. Prymas Polski o Niedzieli Wielkanocnej. Jednoznaczne słowa abpa Wojciecha Polaka

- Łamanie zakazów podczas epidemii jest naruszaniem piątego przykazania, w którym jesteśmy obowiązani dbać i strzec życia innych i własnego - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w rozmowie z Radiem Plus. Odpowiadając na pytanie o to, co wierni powinni zrobić w Niedzielę Wielkanocną: pozostać w domach i nie iść do kościoła, prymas Polski przywołał słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.