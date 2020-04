Co z odwiedzinami w Wielkanoc? Minister Zdrowia zabrał głos w sprawie zakazu poruszania się

Czy będzie obowiązek noszenia maseczek?

Łukasz Szumowski zapytany o to sprawę obowiązku noszenia maseczek ochronnych odpowiedział, że "powoli powinniśmy iść w kierunku obowiązkowych maseczek na ulicach, w sklepach, w pracy”. - Mamy coraz więcej ludzi bezobjawowo zakażonych. I wtedy ta maseczka ma sens. Ona oczywiście jest dla chorych, ale są też chorzy bezobjawowo. Do tej pory mieliśmy jeszcze bardzo mało takich chorych w Polsce, w związku z tym prawdopodobieństwo, że ktoś na ulicy czy na spotkaniu spotka się z osobą zakażoną, było relatywnie nieduże. Teraz jest coraz większe. Weszliśmy w nowy, kolejny etap zakażeń - stwierdził.

Polski scenariusz epidemii koronawirusa. 10 tys. zakażonych

W rozmowie z ministrem padło też ważne podsumowanie dotychczasowych działań rządu w ograniczeniu skutków epidemii. - Mamy około 25 procent redukcji. Gdybyśmy nic nie zrobili, to dzisiaj byśmy mieli 8,5 tysiąca zdiagnozowanych pacjentów. To znaczy, że nie mamy 8,5 tysiąca zdiagnozowanych chorych tylko 3,5 tysiąca. Im dalej będziemy przesuwać się w czasie, tym ta różnica będzie większa, czyli w szczycie, zamiast 50 tysięcy możemy mówić o 10 tysięcy zakażonych - podsumował Łukasz Szumowski.

- Od kilku tygodni trzeba zębami i pazurami walczyć o wszystko w różnych miejscach na świecie, a to w Chinach, a to w Indiach, a to w Stanach. (...) Przychodzą już duże transporty i siedem milionów maseczek mogliśmy porozwozić po szpitalach. Ja chcę wprowadzić już obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, żeby się personel nie zakażał, żeby pacjenci mieli też większe bezpieczeństwo. I już mamy powoli ten komfort, że możemy to zrobić, bo te maseczki zwyczajnie mamy, bo docierają kolejne miliony - stwierdził minister.