Koronawirus w Polsce. Prognozy epidemiczne z Torunia? Komentarz ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Prof. Krzysztof Simon członek Rady Medycznej przy premierze, zapytany w czwartek w programie "Newsroom" w WP o to, jaka będzie sytuacja epidemiczna na Wielkanoc, odparł z przekąsem: "Nie wiem, proszę zwrócić się do Torunia, tam, gdzie udzielają takich informacji". - Czy to oznacza, że o. Tadeusz Rydzyk nadal ma taki wpływ na polityków, zwłaszcza tych ze Zjednoczonej Prawicy? - zapytała gościa programu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego prowadząca "Newsroom" Agnieszka Kopacz. - Ja już wielokrotnie pisałam na temat o. Rydzyka w różnych książkach. Przede wszystkim doceniam to, że on wszedł w pustkę, bo przecież episkopat nie powołał swojego radia, telewizji, dziennika. Taki grzech zaniechania. W to miejsce wszedł o. Rydzyk, mający na pewno ogromną siłę przebicia. Natomiast jego związek z polityką jest rzeczywiście bardzo rażący - stwierdził ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - To było przecież nie raz, także w poprzednich latach. Ja pamiętam wystąpienia pana Romana Giertycha, który był wtedy na czele LPR, pamiętam polityków Platformy Obywatelskiej. Wielu polityków się tam garnęło, bo był mikrofon i w miliony idący rząd słuchaczy. Myślę, że to bardzo źle, że tego typu media, wiążą się mocno z polityką. W ogóle zblatowanie Kościoła z politykami jest złe, niezależnie czy to są politycy prawicowi, czy nie. To negatywne zjawisko. Trzeba jednak też powiedzieć, że gdy mówiliśmy o pedofilii, to te media, zwane ogólnie toruńskimi, przy całym szacunku dla nich, preferują tak zwane teorie spiskowe. Mówią o zamachu na Kościół, o tym, że była jakaś prowokacja pod hasłem lustracja, teraz jest prowokacja pod hasłem pedofilia. Ja myślę, że to jest skrajność i jeżeli politycy ulegają tej presji, to jest bardzo źle. Szkoda tylko, że część mediów, część środowisk, rzeczywiście chce oczyszczenia Kościoła, a część utwierdza wiernych, że to jest spisek, że to jest zamach, a to jest amunicja dla sił lewicowych, które wykorzystują tę słabość - ocenił ks. Isakowicz-Zaleski.

Rozwiń