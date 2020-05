Koronawirus w Polsce. Profesor Krzysztof Simon: wskazywali, że będzie ze mną jak z Donaldem Tuskiem

czas mają za wczesna ja mam jeszcze inne pytanie panie profesorze to koledzy ze studiami bardzo proszę żeby zapytać panią szable które są po pana lewej stronie na ścianie a to nie jedyne moje szable ale co to za szable soki w takim razie Ile wynosi kolekcja z szabli profesora kierowanie na nie mam do mnie obrabiał jak powiem więcej nie mam 5/6 szabel prawda jedna też mojego dziadka którego rozstrzelano starobielsku prawda jako takie Rosjanie rozstrzelali jako jako ten co prawda ostatnio mi przebierali prawda jakieś tam trolle nie wiem jakiego kraju i kto ich opłaca że moje nazwisko to niemieckie to na pewno będzie dziadek z Wehrmachtu czy coś takiego prawda ale tak tak jedna jest szabla mojego dziadka druga jest kopią szabli Generała Sikorskiego którą otrzymał na jako oczekujący drugi stopień generała