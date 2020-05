WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze śląsk + 3 koronawirusprof. Krzysztof Simonodmrażanie gospodarki oprac. Krystian Winogrodzki 2 godziny temu Koronawirus w Polsce. Profesor Krzysztof Simon o Śląsku. "Złamano pewne zasady" - Zmiany ws. odmrażania gospodarki oceniam adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej, bo ona się poprawia. To uzasadnione postępowanie. Poza... Rozwiń i jak pan ocenia decyzje o trzecie … Rozwiń Transkrypcja: i jak pan ocenia decyzje o trzeciej fazie odmrażania to znaczy pójdziemy do fryzjerów później do salonów kosmetycznych pójdziemy też do restauracji ale nie tylko do ogródków nawet do wnętrza oceniam adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej bo ona się rzeczywiście poprawia chodzi we wszystkich regionach widziałem że państwo dyskutowaliśmy o Górnym Śląsku nieudolnym nie różnych też zolach dps-ach i tak ale jest bardzo różna czasem bardzo tragiczna i te wiadomości przenikają do społeczeństwa czy w niektórych szpitalach ale generalnie się poprawi przykład mamy mniej związku z tym jest uzasadnionym postęp a pomijam sytuację gospodarczą Która okazuje się że takie bardziej kiepska niż nam się wszystkim wydawało Trzeba to wszystko odebrać ale bardzo ostrożnie i powoli ja myślę tak po Śląsku ale proszę zwrócić uwagę to się zdarzyło w rejonie bardzo ten uprzemysłowionym bardzo zagęszczonym pod jakieś 70 dni po tych trzech dniach przerwy gdzie ludzie od po raz pierwszy odpuszczono pewne rzeczy towarzystwo jest nam Śląskie z tobą tam wykłady prawda jest to ludzie bardzo rodzinnie bardzo takie prospołeczne trzymające się razem te Tradycje w pewnych ogródku spotykać i tak dalej tak spotkać Bardzo tego no takie żywe i myślę że tam złamano pewne zasada do tego dochodzą te kopanie ja byłem kilka z Kopenhagi wiem nie wiem czy jak to wygląda oznaczenie mniej więcej tylko wiem po prostu te te klapki zjeżdżające 1000 m pod ziemią bo akurat zjeżdżałem kiedyś taką klatką te wagoniki jadące kilometry dwa czy tam więcej do jakiegoś do jakiejś ściany jak w konserwie to wszystko sprzyja i prawdopodobnie tak do tego doszło a następnie przyszło siano rodzina Ponieważ większość choruje jak cały czas mówię i nie wiem dlaczego to jest jakaś sposób blokowane albo albo tuszowane że jednak 7585 różnie całkowicie bezobjawowo ja w pewnym sensie tłumaczę to młodzież która co to będą i starzy zawracać głowy Ja przychodzę bez po co mam nosić maskę Czego mam nie gadać z kolegami nie pić piwa na ty czytam się bawić złącze Odrą AK do Wrocławia mamy odrę ale trzeba też pomyśleć o innych o tych ludziach po 60 70 roku i młodszych którzy mają różne choroby jemu to nie zaszkodzi ale ci umrą A jeśli serdecznie zapraszam do takich oddziału b szpital jak nasz centrum we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej nie ma wielu tych pacjentów ale sporo umiera mają proszę to że to w takim razie coś panie profesorze to będzie tą Polską lombard ją ja nie wiem nie wygląda na to tych przypadków nie jest tak wiele to proszę zwrócić uwagę państwo że większość tych pozytywnych wyników to jest u osób bez obiadowy w kopalniach niepracująca prawda tylko pracuje silnik często młodzi ludzie go który kto przechodzi na sposób subkliniczny oczywiście część ma różne choroby na przykład pylice rozpoznaną cię rozpoznają to to jest dość oczywiste w tych rejonach niestety dla nich to może przebiegać ciężko na tą jakby była to skala masowa wszyscy chorzy prawda szpitale przepełnione No to decyzja będzie jedna określone fragmenty Śląska trzeba zamknąć ze Śląska czy czy czy Warszawy no nie wiem no tak zrobione w wielu krajach Prada buchan wyłączono czytam politycznie to nie polityczne ja się kieruje tylko względami zdrowotnymi epidemiologicznym i i tylko takim że muszę się tego trzymać to na pewno przez wszystkie przyjmowane bardzo źle czy pan szczędzić LW lombard jaki zamknięto W niektórych miastach ale te miasto ocalały tam było mało zachorować nie przynosiło się to wszystko I takie są fakty po prostu Idziemy robić