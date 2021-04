Koronawirus w Polsce. Prof. Szułdrzyński ocenił "czarny scenariusz"

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był prof. Konstanty Szułdrzyński. Lekarz przekazał, że według niego długo jeszcze będziemy nosić maseczki ochronne. - Myślę, że w miejscach publicznych, środkach transportu, na lotniskach, przy przekraczaniu granic maseczki zostaną z nami na dłużej - powiedział rozmówca Mateusza Ratajczaka. - Pamiętajmy o tym, że szczepienia zmniejszą ilość ciężkich przebiegów choroby, ale nie wyeliminują tej choroby całkiem - zaznaczył lekarz. - Celem ewolucyjnym wirusa jest szerzenie się, przy czym on szczepionki nie lubi, będzie przed nią uciekał, będzie tak kluczył i kombinował, żeby układ odpornościowy pobudzony przez szczepionkę, nie był w stanie go wyeliminować, żeby on był w stanie w organizmie gospodarza zaszczepionego mnożyć i przenieść na kolejny - wyjaśnił gość WP i dodał, że COVID-19 będzie jak grypa w momencie, gdy się zaszczepimy. - Zrobimy z tej choroby śmiertelną chorobę przeziębieniową - przekazał prof. Szułdrzyński.

