Koronawirus w Polsce. Prezydent Krystian Kinastowski: sanepid zamknął DPS w Kaliszu

Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski poinformował w mediach społecznościowych, że decyzją sanepidu do 15 kwietnia zamknięty został tamtejszy Dom Pomocy Społecznej. Zakażenie koronawirusem zostało potwierdzonych u dwóch pracowników DPS-u. Przebywa tam 177 mieszkańców i 24 pracowników - podaje kalisz.naszemiasto.pl. Wszyscy zostali poddani kwarantannie. Działanie ma na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2.

Już wcześniej sytuacja w Domu Opieki Społecznej w Kaliszu była trudna. Brakuje rąk do pracy. Na stronach Urzędu Miasta w poniedziałek pojawiło się ogłoszenie o pilnej potrzebie zatrudnienia pielęgniarek do DPS-u. Poszukiwane są osoby, które "fachowo mogłyby zaopiekować się mieszkańcami placówki". Większość podopiecznych placówki to "osoby w podeszłym wieku obarczone wieloma schorzeniami".