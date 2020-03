WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze sejm + 2 Jarosław Gowinkoronawirus oprac. Violetta Baran 38 min. temu Koronawirus w Polsce. Posłowie zagłosują online? Jarosław Gowin nie pozostawia wątpliwości My, ministrowie i parlamentarzyści, mamy odpowiedzialność za losy całego kraju i w ogóle nie warto się zastanawiać, czy pojawić się w Sejmie,... Rozwiń panie premierze to jak on sobie wy … Rozwiń Transkrypcja: panie premierze to jak on sobie wyobraża w przyszłym tygodniu przyjmowanie pakietu rządowego gdzie 460 posłów ma być w jednym miejscu bez względu na to czy to będzie parlament stadion czy cokolwiek innego to jest ciągle jedno miejsce gdzie jest tylu posłów tylu polityków którzy później będą jeździć po całym kraju nad szczegółowymi rozwiązaniami pracują władze Sejmu natomiast dla mnie Nie ulega wątpliwości że kto jak kto ale my ministrowie my parlamentarzyści odpowiedzialność za losy całego kraju i w ogóle nie warto się zastanawiać czy mamy się pojawić w sejmie bądź w innym wskazanym przez marszałek Witek miejscu są duże z będzie to jednak te same Oczywiście że jakieś ryzyko zarażenia w takiej sytuacji istnieje i trzeba je zminimalizować ale przede wszys nie trzeba walczyć z epidemią i tak że antykryzysowa musi być w przyszłym tygodniu przyjadę ale może w takim razie Ministerstwo Cyfryzacji powinno wymyślić na nowy sposób nie wiem głosowanie przez internet głosowa specjalny łącza Parlament Europejski chociażby nie w ten sposób tą drogą poszedł podoba się panu taka idea że naprawdę wszyscy posłowie z Polski i jadą do Warszawy dzisiaj nie ma innego rozwiązania Proszę pamiętać że muszę się też odbyć posiedzenia komisji w tak się przygotowanie takiego systemu online jest niemożliwa osobna sprawa to jest pytanie czy to byłoby niezgodne z konstytucją to nie musieliby się wypowiedzieć prawnicy natomiast niewątpliwie jedną który płynął w całej epidemii jest udrożnienie kanału w pracy i współpracy zdalnej to jest niewątpliwie kierunek rozwiązań które musimy przyjmować raz ze względu na groźbę ponowienia się epidemii 201 na to że pod wieloma względami to może w pracy czy obniża