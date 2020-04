Koronawirus w Polsce. Portfel niepokoi bardziej niż zdrowie

Z kolei niemal połowa respondentów kłopotów z budżetem domowym obawia się nie mniej niż zdrowotnych. Są jednak i tacy, którzy nie przejmują się pandemią i zastojem gospodarki: ok. 10 proc. badanych nie widzi powodu do obaw o zdrowie czy osobiste finanse.

Niemal co trzeci uczestnik badania ocenił, że oszczędności nie wystarczą, aby utrzymać się przez dłuższy czas. Dla ok. 15 proc. to okres miesiąca, dwóch, a podobny odsetek wskazał, że oszczędności wystarczą na trzy miesiące.