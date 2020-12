Koronawirus w Polsce. Porozumienie Zielonogórskie: masowe testy w POZ to nowe ogniska zakażeń

Koronawirus w Polsce. Porozumienie Zielonogórskie krytycznie o masowym testowaniu w POZ

Do tej propozycji odniosło się Porozumienie Zielonogórskie. Prezes organizacji uważa, że "masowe testy w POZ to tworzenie nowych ognisk zakażeń". Jacek Krajewski zauważa, że tylko nieliczne przychodnie mają warunki umożliwiające wykonywanie badań w kierunku koronawirusa w sposób bezpieczny dla pozostałych pacjentów.

- Konieczne jest wydzielone miejsce, śluzy, filtry, nie wspominając o dodatkowym personelu. Tylko nielicznie, duże przychodnie będą w stanie to zorganizować. W zdecydowanej większości podmiotów POZ jest to niewykonalne - komentuje szef PZ. Według Krajewskiego testy przesiewowe w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej to niedobry pomysł.