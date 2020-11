Koronawirus w Polsce. Michał Rogalski ironizuje: "znaleźli sposób na szybkie pozbycie się wirusa"

Michał Rogalski to 19-latek, który znalazł błąd w oficjalnych statystykach zakażeń. Gdyby nie interwencja Rogalskiego, nikt nie dowiedziałaby się o 22 tys. przypadków zakażenia COVID-19, które zaginęły w oficjalnych statystykach podawanych przez rząd.

Zebrane przez siebie dane Rogalski udostępniał także na swoim Twitterze. Nastolatek wielokrotnie wykazywał nieścisłości między tym, co podaje Ministerstwo Zdrowia, a tym, co wynika z zestawionych ze sobą danych z poszczególnych powiatów.

W ubiegłym tygodniu Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił jednak, że informacje dotyczące liczby zakażeń publikować będzie wyłącznie Ministerstwo Zdrowia, a lokalne stacje otrzymały zakaz publikowania swoich danych. Oznacza to, że nastolatek nie może już przeprowadzać swoich analiz.

"Dane gromadzone w instytucjach publicznych za publiczne środki są publiczne. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie stacje sanit.-epidemiol., GIS i MZ mają obowiązek udostępniania 'surowych' danych statystycznych na temat epidemii" - napisał na Twitterze znany lekarz.

Przypomnijmy, słowa ministra zdrowia z drugiej połowy listopada. - Mamy do czynienia ze stabilizacją dziennej liczby zachorowań, ale nie jest to jedyny wskaźnik, który pokazuje nam, że pandemia zwalnia. Widać to w innych sygnałach - w liczbie badań, w zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu POZ - mówił dam Niedzielski.