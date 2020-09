Koronawirus w Polsce. Ponowny lockdown? Minister Adam Niedzielski zabiera głos

Jak podaje Radio ZET, powołując się na wywiad ministra z PAP, Adam Niedzielski oświadczył, że "nie wyobraża sobie scenariusza, w którym mielibyśmy do czynienia z ponownym zamknięciem całego kraju". - Mogą oczywiście znaleźć się regiony , które będą – jak obecnie - mieć większe obostrzenia, ale zdecydowanie lockdown w skali kraju nie będzie miał miejsca - powiedział minister.

Koronawirus w Polsce. Zmiany w zasadach kwarantanny i izolacji

We wtorek szef resortu zdrowia podjął decyzje ws. zwalniania z kwarantanny i izolacji przy COVID-19. Zostały już podpisane rozporządzenia .

Do 10 dni zostanie również skrócona obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną oraz kwarantanna po powrocie z zagranicy.

Koronawirus w Polsce. Jesienna strategia w walce z COVID-19

- Na podstawie doświadczeń ostatnich miesięcy chcemy dostosować procedury, które do tej pory były stosowane. Jedną z rzeczy, która została już wprowadzona, jest skrócenie okresu kwarantanny. Jutro (tj. w czwartek - przyp. red.) pokażemy, jak ma się zachowywać osoba, która ma podejrzenie koronawirusa, bo to ulegnie modyfikacji - zdradził Piotr Mueller na antenie Polsat News.

Rzecznik poinformował także, że "rząd chce, by dostęp do diagnozy był szybszy niż do tej pory". Mają być zaangażowane w tym celu POZ-y (Podstawowa opieka zdrowotna). Pojawiła się również zapowiedź, że zostaną m.in. uruchomione regularne operacje po modyfikacji sieci szpitali jednoimiennych. Rządzący mają zmniejszyć liczbę takich placówek.