Koronawirus w Polsce. Pogoda może pomóc w zakończeniu epidemii

Koronawirus a pogoda

Marek Kuczera przez ostatni rok analizował możliwy związek warunków pogodowych z rozprzestrzenianiem się epidemii, w tym zdolność wirusa do przetrwania. Dane pogodowe oraz liczby zakażeń z 86 krajów pozwoliły mu wytypować typy pogody, które sprzyjają zakażeniom. Kluczowe czynniki to temperatura oraz wilgotność powietrza - wynika z analizy opublikowanej w czasopiśmie "Journal of Biomedical Research and Reviews".