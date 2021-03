Koronawirus w Polsce. Piotr Müller podał najnowszy raport epidemiczny. "Tendencja zwyżkowa"

Piotr Müller był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Rzecznik prasowy rządu przekazał najnowsze dane epidemiczne: ostatniej doby resort zdrowia wykrył 7 937 nowych zakażeń koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 216 osób. - Przed chwilą otrzymałem te informacje. Mamy ponad 1600 więcej zakażeń niż tydzień temu we wtorek - poinformował polityk i dodał, że jest to niestety tendencja zwyżkowa. Gość WP odniósł się także do danych dotyczących śmierci z powodu COVID-19. - Tutaj akurat sytuacja nieco się polepszyła, jeżeli chodzi o porównanie tydzień do tygodnia, ale pamiętajmy o tym, że niestety jest tak, że ta informacja o zwiększonej liczbie zakażeń przekłada się z pewnym opóźnieniem na informacje o śmierci - przekazał rzecznik rządu. - Miejmy nadzieję, że poziom wyszczepień będzie powodował efekt zmniejszenia się liczby osób, które umierają na koronawirusa - dodał polityk i zaznaczył, że do takich wniosków będzie można dojść dopiero za kilka tygodni.

