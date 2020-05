Koronawirus w Polsce. Piotr Mueller zapowiedział zmiany w szkołach

Koronawirus w Polsce. Sytuacja na Śląsku

Koronawirus w Polsce. Dzieci wrócą do szkół?

Zapytany o ewentualny powrót dzieci do szkół, zapowiedział, że dzisiaj będą wskazane konkretne działania, które we wtorek zostały zaakceptowane przez rząd. - To nie jest kwestia całkowitego powrotu do szkół, ale uruchomienia pewnego zakresu, o czym będzie dziś informował minister edukacji - powiedział Mueller.