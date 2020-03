Koronawirus w Polsce: pieniądze wydawane przez "misiewiczów" przydałyby się na wsparcie dla gospodarki

mam bardzo niezauważony temat bardzo często zamykamy szkołę mówimy o tych kościołach ale generalnie od kilku dni mam już szturmy na sklepy gdzie ludzie kupują wszystko jak takim razie zadbać o personel tego sklepu no przede wszystkim należy wyposażyć te kasjerki w płyny takie dezynfekujące właściciele sklepów wrzący wiążący obrobić właściciele sklepów Tylko że oni jeszcze muszą mieć szanse zakupienia tego tego środka tak I całe szczęście że rząd poprzez właśnie Orlen uruchamia produkcję dobrze że teraz bo a szkoda że nie wcześniej i ten płyn powinien być dostarczony wszystkim kasjerkom wszystkim również Pracownikom którzy mają kontakt bezpośredni z dużą grupą klientów będzie dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna piszę w artykule w z wielkim tytułem rząd przejadł rezerwy może zabraknąć pieniędzy na pomoc pracownikom i firmą Czy pan po tym spotkaniu wczoraj w Kancelarii Premiera ma poczucie że rząd panuje nad sytuacją że pieniędzy na działania kryzysowe nie braknie nikt nie zna skali tak naprawdę i problemu i jak się to będzie rozwijało widzimy Dramatyczny decyzje innych rządów 3 prezydenta trumpa będzie wpuszczą samolotów z Europy 3 rządu Izraela że nie będą wpuszczali nikogo kto nie zagwarantuje że poddasze kwarantannie domowe i przez 14 dni jestem przekonany bo wczoraj też na tym spotkaniu prezydent Sosnowca zapytał się czy rząd Również planuję zamknięcie granic na to premier powiedział że absolutnie nie bo to jest 70000 godzin nie wjeżdża do Polski ale to była wypowiedź wczorajsza w tym że za dwa tygodnie mogę się z panem redaktorem założyć za dwa tygodnie te granice będą zamknięte i te działania w którym jesteśmy zobowiązani jako politycy podjąć Żeby ochronić społeczeństwo muszą być skorelowane z rozwojem sytuacji tylko że jeżeli przekonany że za dwa tygodnie granice będą zamknięte to jak pan sobie wyobraża funkcjonowanie gospodarki Poznania która jest obok granicy niemieckiej i ta wymiana jest właściwie non stop kiedy podjąć decyzję przed rządem tak o konieczności zawieszenia zajęć szkolnych Ty miałem świadomość jak to wpłynie na również przedsiębiorstwa w Poznaniu bo część będzie musiała się zająć dzieciom ale mamy do wyboru albo godzimy się na to że ten wirus się rozprzestrzeni w Polsce i w przypadku seniorów 30% są umrze z tego powodu czyli każdy z nas pan redaktor słuchacze z trasą swoich bliskich rodziców dziadków to mamy do wyboru tak albo podejmujemy które zatrzymują emisję tego wirusa i podejmujemy to działania w sposób pragmatyczny racjonalne ale też zdecydowane tak jak to robią na przykład w Korei Czy w Chinach i odnoszą sukces albo nie robimy tego i mamy wariant włoski w którym dzisiaj Codziennie umiera 100 osób i właściwie poszczególne już nie tylko miasta są otoczone kordonem sanitarnym ale właściwie całe Włochy Z jakich jaki będzie tego skutek dla hoteli dla restauracji dla to jest przecież państwo które żyje z turystyki gdzie ten udział Turystyki jest bardzo wysoki i gdyby oni podjęli wcześniej stosowne działania tak to by ta skala problemu była zupełnie na dzisiaj dzisiaj w Polsce mamy do wyboru albo przeżyjemy to w taki sposób że od cierpimy od chorujemy A skoro rząd wydawał na rzeczy zbędne wcześniej skoro w zakresie zarządzania była plemienność i decydowały nie kompetencje przynależność partyjna No to oczywistym jest że w sytuacji gdy teraz jest takie powiedzenie jak się wydaje na rzeczy zbędne to zabraknie kiedyś na potrzebne i dzisiaj te pieniądze które tak w sumie wydawane przez różnych misiewiczów i innych Tak dzisiaj by się na pewno przydały bardziej na wsparcie dla gospodarki