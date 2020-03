Koronawirus w Polsce. Oszuści mogą chcieć wykorzystać sytuację. Apel

jednym okiem obserwuje też komentarze które się pojawiają po naszym programem pani Grażyno piszę tak zaczną kto o policjantach albo do tego co rozmawialiśmy zacząć chodzić oszuści po domach podawać się za policję jak taka razie jesteśmy to był temat wczoraj tak że omawiany na spotkaniu z samorządowcami obserwujemy codziennie praktycznie te nasze konferencje związane z zarządzaniem rozpoczynamy także od takiego przeglądu tego co się dzieje w innych państwach i Wiemy już że te państwa które są dużo bardziej zaawansowane jeżeli chodzi o ilość tych przypadków w tych państwach Zdarzały się takie sytuacje że mama wie czy teraz przekonywać czy apelować do ludzi starszych że ktoś kto puka do drzwi Mówi że jest policjantem to trzeba go po prostu nie wpuszczać do domu Może trzeba o tym uczniom rozmawialiśmy o tym że tak że w dobie fake News i takich różnych dezinformacji rolą wojewodów rolą samorządów jest także kwestia informowania i też będzie kampania Szczerze nie wiem czy ona już dzisiaj rusza czy rusza po południu Czy ruszyła wczoraj wieczorem czy ruszy jutro bo tych kampanii jest w tej chwili wiele ale też będzie dedykowane działania dla osób starszych takie także przez rząd i przez samorząd które będą wskazywały na to żeby uważać No to osoby w kwarantannie ogólnie zasadniczo będą do nich będzie przychodzić policja z nimi będzie rozmawiać to też jest rozmowa przez drzwi tak żeby policjant się nie nie zachorował żeby ewentualnie choroba nie została przeniesiona także są szczególne środki bezpieczeństwa i to warto Szanowni żeby żeby słuchać czytać oficjalnych komunikatów także tych wydawanych przez samorządy się bardzo cieszę że ta wczorajsza rozmowa z samorządowcami była taka konstruktywna ustaliliśmy oni też powiedzieli prezydenci miast o tych pewnych niebezpieczeństwa które się pojawiają u nich w miastach No i staramy się te wszystkie sprawy rozwiązywać także te wnioski które były po wczorajszym dniu od rana jesteśmy odpytywanie jako Ministerstwa przez kancelarię premiera przez pana premiera i jak te wnioski są realizowane musimy na bieżąco realizować to co dowiadujemy się i rzeczywiście Atolowa także do osób starszych aby były bardzo ostrożne w tych kwestiach