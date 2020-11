Koronawirus w Polsce. O. Leon Knabit: liczyłem się z możliwością odejścia

Ojciec Leon Knabit pod koniec października trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. Placówkę opuścił po kilku dniach. Zakonnik przyznaje, że nie odczuwał żadnego lęku w związku z chorobą. - Na początku, kiedy sytuacja nie była wyjaśniona, liczyłem się z możliwością odejścia, bo choć nie miałem objawów, to jednak mam prawie 91 lat, wiadomo, że to stopień podwyższonego ryzyka - mówi duchowny w rozmowie z portalem wpolityce.pl.