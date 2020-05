Koronawirus w Polsce. Nowe informacje w sprawie matur

Koronawirus w Polsce. Czy matury będą bezpieczne?

Jak wynika z odpowiedzi wiceministra edukacji narodowej Macieja Kopcia, materiały do przeprowadzenia egzaminu maturalnego są już przygotowane. "Od połowy kwietnia są spakowane i przechowywane w paczkach, przygotowanych do rozesłania do szkół zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu. Prawie dwumiesięczny okres pomiędzy spakowaniem materiałów egzaminacyjnych a przekazaniem ich do szkół daje gwarancję, że materiały te będą bezpieczne dla zdających i nauczycieli" - informuje wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć.