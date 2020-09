Koronawirus w Polsce. Nowa strategia. Lekarze mają wątpliwości

Plan resortu zdrowia jest prosty. Podczas drugiej fali epidemii , gdy przypadki zachorowania na koronawirusa zaczną mieszać się z przypadkami zwykłych przeziębień, należy jak najszybciej diagnozować pacjentów. W tym celu ministerstwo przede wszystkim zaleca cierpliwość. Pacjent powinien najpierw sam obserwować swoje objawy i ustalić czy może mieć do czynienia z koronawirusem.

Jeśli zaobserwuje utratę węchu, gorączkę i kaszel, wtedy powinien skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który skieruje pacjenta na badanie. Tu jak zaznacza poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna" zaczynają się robić problemy. Lekarze rodzinni mają bowiem pozostawać w kontakcie z pacjentem skierowanym do szpitala zakaźnego, ale nie wiedzą co to znaczy.