Koronawirus w Polsce. Niedzielski wprost o szczepionkach: Jestem wściekły

W czwartek Wirtualna Polska informowała, że różnice w liczbie zamówionych szczepionek a tymi które faktycznie dotarły do Polski liczona jest w milionach. Minister zdrowia Adam Niedzielski w programie „Tłit” potwierdził te informację i stwierdził, że jest z tego powodu wściekły. Szef resortu zdrowia mówił, że do Polski miało dotrzeć już 10 milionów dawek preparatu koncernu AstraZeneca, tymczasem do tej pory dostarczono ich zaledwie milion. Niedzielski nie ukrywał, że taka sytuacja sprawia, że rząd musi weryfikować swoje plany względem programu szczepień, bo braki w dostawach przesuwają cały proces w czasie. Polityk powiedział, że podtrzymuje jednak swoją wcześniejszą deklarację, że do jesieni uda się zaszczepić 70 milionów Polaków.

Rozwiń