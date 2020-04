Koronawirus w Polsce. Nie żyje fizjoterapeuta ze szpitala w Radomiu. To pierwsza śmiertelna ofiara SARS-CoV-2 wśród pracowników służby zdrowia

46-latek prawdopodobnie zakaził się od jednego z pacjentów. Gdy potwierdzono, że jest chory, został przewieziony do szpitala przy ul. Tochtermana. Tydzień temu jego stan się pogorszył i trafił na oddział intensywnej terapii. Podłączono go do respiratora. Niestety, zmarł w nocy ze środy na czwartek. Jak informuje portal tvn24.pl osierocił żonę i dwójkę dzieci.