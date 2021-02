Koronawirus w Polsce. Nie ma odwrotu epidemii. "Stąpamy na granicy"

Prof. Krzysztof Simon był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych był pytany o ostatnie dane dotyczące koronawirusa. Czy epidemia jest w odwrocie? – Codziennie 7 tysięcy osób trafia do szpitala, oni nie trafiają na jeden dzień – zauważył ekspert. Prof. Simon poinformował, że obecnie wypisuje trzech ok. 70-letnich pacjentów, którzy cudem przeżyli COVID-19, ale są "inwalidami" z płucami w połowie zniszczonymi po zakażeniu koronawirusem. – Te 7 tysięcy osób zajmują miejsca innym, którzy z tysiącem innych powodów powinni się u nas pojawić – oświadczył gość WP, dodając, że kolejka oczekujących do jego kliniki liczy już trzy tysiące osób. – Stąpamy na granicy, rozumiem utyskiwania, ale każdy traci, tu nie ma idealnie dobrej decyzji – skwitował prof. Simon. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń