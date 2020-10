Koronawirus w Polsce. Nauczyciel roku 2018 Przemysław Staroń: szkoły muszą zostać zamknięte

Przemysław Staroń tłumaczył, jak wygląda praca nauczyciela w dobie epidemii koronawirusa w Polsce. Twierdzi, że od strony rządowej szkoły nie mogą liczyć na cokolwiek w kwestii zabezpieczenia. Nauczyciel roku 2018 uważa, że szkoły powinny zostać zamknięte. W rozmowie na antenie Radia Zet przyznał, że "boi się przychodzić do pracy".

Koronawirus w Polsce. Przemysław Staroń o nauczaniu zdalnym

Według pedagoga nasz kraj nie jest przygotowany na zdalne nauczanie na poziomie systemowym. Staroń ocenia, że od dawna mamy kiepski stan kształcenia, a nauczanie zdalne to tylko "wisienka na torcie". Psycholog i kulturoznawca twierdzi, że pedagodzy, podobnie jak kilka innych grup społecznych, zostało wymazanych z horyzontu rządzących, bo są niewygodni.

- Ludzie, którzy kompletnie się nie znają ani na edukacji, ani na zarządzaniu kryzysowym, ani na biologii, wirusologii podejmują decyzje, które mam wrażenie, że są losowane w paczce po chipsach: A, dobra, no to teraz tak - komentuje nauczyciel roku 2018. Według pedagoga niechęć rządu do zdalnego nauczania jest spowodowana koniecznością przyznania pieniędzy i odpowiednich zasiłków opiekuńczych rodzicom.