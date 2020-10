Przemysław Czarnek z ekspresowym wynikiem testu. Nowe informacje

Polityk zaznaczył, że rezultat badania uzyskał w ciągu kilku godzin. Sytuacja wzbudziła jednak wiele wątpliwości. Jak wynika z najnowszych ustaleń Onetu, około godz. 8 rano poseł przybył do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Nie wchodził do środka. Jeden z pracowników sanepidu wyszedł do niego i pobrał wymaz. Po upływie około 2 godz. poseł PiS dowiedział się, że jest zakażony i nie będzie mógł zostać zaprzysiężony na ministra edukacji narodowej.