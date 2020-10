Przemysław Czarnek z wynikiem testu po kilku godzinach. Adam Niedzielski wyjaśnił, jak to możliwe

Gdyby nie koronawirus, Przemysław Czarnek jeszcze we wtorek zostałby zaprzysiężony na ministra edukacji narodowej. Tak się jednak nie stało. Poseł poinformował, że z powodu bólu głowy wykonał badanie na COVID-19. Wynik był pozytywny.

Polityk zaznaczył, że rezultat badania uzyskał w ciągu kilku godzin . Sytuacja wzbudziła wątpliwości u wielu osób. Pytano, czy posłowie mają dostęp do krótszej ścieżki wykonywania testów na koronawirusa i uzyskiwania ich wyników.

We wtorkowym "Gościu Wiadomości" TVP minister zdrowia wystąpił w obronie Czarnka. - Pan poseł zachował się bardzo odpowiedzialnie. Nie schował swoich symptomów i objawów, tylko podjął świadomą decyzję - podkreślił Adam Niedzielski. I dodał, że wynik uzyskany po kilku godzinach od wykonania badania nie powinien już nikogo dziwić.

- Rzeczywiście na początku pandemii na badania trzeba było oczekiwać dobę, dwie, mówię o samym wykonaniu badania (…), w tej chwili w Krakowie testowane jest urządzenie, które w ciągu godziny daje wynik. To, że poseł miał wynik w ciągu kilku godzin, to jest tak naprawdę nowy standard - uznał minister.

Niedzielski wypowiedział się również w kwestii ewentualnego kosztu szczepionki na koronawirusa. - Koszt szczepień powinien być taki, żeby każdy z obywateli mógł, jeśli chce, się zaszczepić. Myślę, że sytuacja epidemiczna i to, co przeszliśmy w związku z koronawirusem, upoważnia państwo nawet do tego, żeby refundować ten lek w 100 proc. - powiedział.