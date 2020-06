Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Padł kolejny dobowy rekord

Mamy 380 nowych przypadków zakażenia - poinformowało w poniedziałek po południu na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Zdrowia . To oznacza, że padł kolejny rekord. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano aż 599 nowych przypadków zakażenia.

To oznacza, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 326 nowych zakażeń na Śląsku. Duży wzrost zarejestrowano także w woj. łódzkim, mazowieckim i małopolskim.

Resort poinformował także o kolejnych 5 zgonach. To 76-letni mężczyzna z Warszawy, 82-letnia kobieta, 80-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna z Wrocławia oraz 71-letni mężczyzna z Gdańska. Jak podaje resort "wszystkie osoby miały choroby współistniejące".

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wzrosła do 27 160. Zmarło 1 166 osób.

Koronawirus w Polsce. Bilans zakażonych wciąż rośnie

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowano 4 marca . Był to mężczyzna z woj. lubuskiego, który wrócił z Niemiec. 20 marca mężczyzna opuścił szpital - po trzech testach, które potwierdziły, że jest już zdrowy.

Resort zdrowia zdecydował wówczas o wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a także przekształceniu pierwszych 19 szpitali w całej Polsce w tzw. szpitale jednoimienne, przeznaczone do leczenia osób zakażonych koronawirusem.

12 maja odnotowano w Polsce 595 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - był to największy dobowy przyrost zakażonych od początku epidemii w naszym kraju. Większość zakażonych - aż 492 osoby - to mieszkańcy Śląska. Dzień później - 13 maja - resort poinformował jednak o 39 błędnie zaraportowanych przypadkach zakażenia, zaraportowanych przez katowicki sanepid. To oznacza, że ostatecznie 12 maja odnotowano 556 nowych przypadków.