Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia

Mamy 146 nowych przypadków zakażenia - poinformowało po południu na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Zdrowia . To oznacza, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 411 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2.

Resort poinformował także o kolejnych 14 zgonach. To 60-letni mężczyzna z Grudziądza, 89-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna z Poznania, 90- letnia kobieta z Łańcuta, 68-letni mężczyzna z Wałbrzycha, 42-letni mężczyzna z Wrocławia, 80-letni mężczyzna z Oleśnicy, 66-letni mężczyzna ze Strzelec Opolskich, 79-letnia kobieta ze Szczecina, 65-letni mężczyzna z Raciborza, 87-letni mężczyzna z Zawiercia, 96-letni mężczyzna z Bielska Podlaskiego, 84-letnia kobieta z Warszawy oraz 18-letnia kobieta z Radomia. Jak informuje resort "wszystkie osoby miały choroby współistniejące".

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 17 615 osób. 883 osoby zmarły (w ciągu ostatniej doby odnotowano łącznie 22 zgony).

Koronawirus w Polsce. Bilans zakażonych wciąż rośnie

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowano 4 marca . Był to mężczyzna z woj. lubuskiego, który wrócił z Niemiec. 20 marca mężczyzna opuścił szpital - po trzech testach, które potwierdziły, że jest już zdrowy.

Resort zdrowia zdecydował wówczas o wprowadzeniu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a także przekształceniu pierwszych 19 szpitali w całej Polsce w tzw. szpitale jednoimienne, przeznaczone do leczenia osób zakażonych koronawirusem.

12 maja odnotowano w Polsce 595 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to największy dobowy przyrost zakażonych od początku epidemii w naszym kraju (poprzedni padł 19 kwietnia odnotowano wówczas 545 nowych przypadków). Większość zakażonych - aż 492 osoby - to mieszkańcy Śląska.

Koronawirus na świecie. Najwięcej zakażonych w USA

Także w Europie epidemia dała się dotkliwie we znaki. Ponad 234 tys. zakażonych jest w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii zakaziło się ponad 228 tys. osób, we Włoszech - ponad 222 tys., we Francji - ponad 178 tys., w Niemczech - ponad 174 tys.