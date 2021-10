Jeszcze więcej zakażeń koronawirusem. Niepokojący raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. Andrusiewicz: Wzrost o 86 proc.

- Mamy kolejny wzrost, obserwując dzień do dnia to 86 proc. Dzisiaj Lubelszczyzna zaliczyła 1221 przypadków. Podlasie 522, razem więc mamy ponad 1700 zakażeń w dwóch województwach, co stanowi około 30 proc. zakażeń w całym kraju - mówił na antenie TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.