Mniej niż przed rokiem! Najnowsze dane MZ o koronawirusie [18 czerwca]

- Nie znamy jeszcze pełnej charakterystyki tego wariantu, jednak wiemy, że przenosi się on lepiej między ludźmi. Istnieje ryzyko, że trochę się dostosował do naszych zwyczajów, do większego dystansu czy spędzania przez nas czasu na wolnym powietrzu. Warto zadać sobie pytanie, czy ten wirus nie będzie lepiej się przenosił w sezonie letnim - tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Krzysztof Pyrć, członek Rady Medycznej ds. COVID-19.