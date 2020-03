WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 tłitmsze święte oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Msze święte niezakazane. Kandydat na prezydenta apeluje - To, co odbyło się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jest gorszące moralnie. Naraziło setki wiernych na spore ryzyko - mówił o mszy... Rozwiń Zamawiam także do tego żeby nie od … Rozwiń Transkrypcja: Zamawiam także do tego żeby nie odbywały się msze święte to co wczoraj odbyło się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jest po pierwsze gorszące moralnie ponieważ na razie setki wiernych na spore ryzyko po drugie daje bardzo zły przykład zły przykład że no takiego lekceważenia sporego ryzyka i kościół katolicki powinien w tej sytuacji być tym dobrym przykładem tylko że chociaż dużo ty premiera Że kościoły to szpitale duże i dla ludzi wierzących ten kościół jest faktycznie miejscem gdzie to jest jedyne miejsce gdzie gdzie gdzie mogą otrzymać pomoc to nie jest pytanie pytanie czy się da połączyć zupełnie inny poziom jakie podejście naukowe z duchowy a jak ktoś jest wierzący to wie że Bóg jest wszędzie i Boga można spotkać i w kościele i u siebie w domu Boga można spotkać i w kościele przykład uczestniczą uczestniczących we mszy świętej w radiu Czy w telewizji i namawiam do tego bo to nie jest tylko ryzyko dla wiernych to jest ryzyko dla nas wszystkich znanych przypadek przypadki z całego świata w Korei Południowej gdzie uczestniczka mszy takiej świętej zaraziła ponad 100 osób przez to że uczestniczyła w tej w tej rządowi brakuje odwagi powinien zabronić odpraw Czy w kościołach uważam że brakuje odwagi ponieważ to ze spajanie zespolenie tronu i ołtarza w Polsce trwa bardzo długo i lewica jako jedyna siła polityczna jako jedyny kandydat jasno i msze święte powinny zostać wstrzymane do odwołania i dla dobra i bezpieczeństwa Polek i Polaków wiernych i niewiernych tych którzy chodzą do kościoła i nie chodzą do kościoła tak się stało w przypadku instytucji kultury Szkół przedszkoli uczelni wiele zakładów pracy zachęca swoich pracowników do tego że zostali w domach to samo powinno dotyczyć A może szczególnie kość w tej sytuacji wiele osób będzie tak jak Pan powiedział w naturalny sposób chciał pójść do kościoła pomodlić się kościoły powinny pozostać otwarte ale nie powinno się organizować uszy co w takim razie jeszcze powinno się niższym czasie wprowadzić zamykanie granic pan wraca oczywiście do tego gościa co się dzieje pod naszą rozmową w komentarzach i to jest temat który zabudowa Słowacja właśnie zamknęła granice ale Słowacja zamknęła także kościoły przypominam jeżeli robimy wyjeżdżamy dobre praktyki to trzeba patrzeć właśnie jak inne kraje z tym razem być może być może powinniśmy zamknąć granicę być może powinniśmy doprowadzić do tego żeby nie dawać możliwości rozprzestrzeniania się wirusa także przez przez granicę ale to rząd będzie podejmował decyzję