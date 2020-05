Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia: są nowe przypadki zakażenia. Zmarły kolejne osoby

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wynosi 18 394, z czego 919 to osoby zmarłe.

Koronawirus w Polsce. 3. etap odmrażania gospodarki

Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje o stosowanie się do reżimu sanitarnego. Jednocześnie rząd zdecydował się na stopniowe luzowanie obostrzeń, by ratować gospodarkę. Aktualnie chodzimy w trzeci etap jej odmrażania. Co się zmienia?