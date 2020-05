Odmrażanie gospodarki w Polsce. Zmiany już od poniedziałku. Jest rozporządzenie premiera

Przekraczanie granicy i kwarantanna

Zgodnie z nim cały czas wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów pociągami z przekraczaniem granicy Polski. Cały czas osoby, wjeżdżające do naszego kraju muszą przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu oraz odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę.

Zwolnieni z odbycia kwarantanny są jedynie załogi samolotów, rybacy, marynarze, kierowcy tirów, żołnierze, rolnicy, którzy maja gospodarstwo rolne po obu stronach granicy, pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce bądź Polacy pracujący w państwach UE, uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami.

Koronawirus w Polsce. Imprezy, wystawy, kluby fitness i place zabaw

Cały czas nie może być prowadzona działalność związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Koronawirus w Polsce. Zmiany dla dzieci i wiernych

Jeżeli jednak budynek będzie mniejszy niż 50 m kw., wówczas we mszy będzie mogło brać udział nie więcej niż 5 osób. W pogrzebie będzie mogło brać udział 50 osób.

Odmrażanie gospodarki. Fryzjer przyjmie od poniedziałku

Okazuje się, że fryzjerstwo to jedna z tych branż, na odmrożenie których Polacy najbardziej czekają. Już w trakcie konferencji premiera Mateusza Morawieckiego tylko jeden stylista fryzur, Leszek Czajka otrzymał kilkadziesiąt wiadomości z prośbą o rezerwację terminu .

Odmrażanie gospodarki. Otwierają się restauracje

Koronawirus w Polsce. Obiekty sportowe

Wyraża się także zgodę na organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2), 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2), 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2), 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).