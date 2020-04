Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia: są nowe przypadki zakażenia i ofiary

Dwie ofiary śmiertelne to 38-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna z Poznania. Oboje mieli choroby współistniejące.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wynosi 9453, z czego 362 to osoby zmarłe. Wyzdrowiały 1133 osoby.

Koronawirus w Polsce. Poluzowano restrykcje

Niewykluczone, że będziemy chodzić w maseczkach jeszcze dwa lata . Koronawirus się rozprzestrzenia, a szczepionki jeszcze nie ma. Mimo to polski rząd, chce zapobiec ogromnym skutkom kryzysu i stopniowo będzie luzował obostrzenia.

Limit osób w sklepie został zwiększony do czterech klientów na jedno stanowisko kasowe. Chyba że sklep ma powyżej 100 metrów kwadratowych - wtedy limit to jedna osoba na 15 metrów. Kolejna ważna zmiana to umożliwienie przemieszczania się osobom powyżej 13 roku życia bez opieki dorosłego.