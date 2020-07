Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowym raporcie. Kolejne przypadki

Do tej pory w Polsce zakażonych zostało 43 402 osób. 1 676 zmarło z powodu koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Dane z weekendu

- Niefrasobliwość ludzka jak tsunami rozmywa mur, który zbudowaliśmy przed epidemią. Mam nadzieję, że uda się zmobilizować ludzi do przestrzegania obostrzeń. Mamy trend wzrostowy zachorowań. Jeśli dojdziemy do tysiąca przypadków zakażeń dziennie, oznaczać to będzie, że przegraliśmy - tak powiedział Wirtualnej Polsce prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny, komentując dane z weekendu.