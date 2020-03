Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: testy ministrów negatywne

- Ministrowie przeszli identyczną procedurę jak pozostałe osoby. Wszyscy, którzy mieli kontakt z ministrem zostały zmapowane przez służby sanitarne. I zgodnie z zaleceniami dla osób z newralgicznych sektorów funkcjonowania państwa poddano 7-dniowej kwaranatannie od chwili kontaktu z osobą zakażoną. Później wykonujemy test - jeśli wyjdzie on negatywny to po tygodniu taką osobę zwalniamy z kwarantanny - przekazał minister zdrowia.

- Rząd to taki obszar, gdzie naturalnie ryzyko (zakażeniem - red.) wzrasta. To dziesiątki spotkań, posiedzeń sztabów kryzysowych. Te sprawy, które można załatwiać zdalnie to tak robimy. Ale część osób musi pracować non-stop - dodał Łukasz Szumowski.