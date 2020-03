WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Wideo Najnowsze dariusz piontkowski + 2 nauczycieleedukacja zdalna 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Minister edukacji odpowiedział rodzicom ws. zdalnego nauczania Dariusz Piontkowski zwrócił się do rodziców uczniów, którzy mają problemy z wdrożeniem edukacji zdalnej w ich domach. - Nie można prowadzić... Rozwiń od naszych internautów które w imi … Rozwiń Transkrypcja: od naszych internautów które w imieniu właśnie internautów za dla nasza redakcyjna koleżanka o To co nurtuje ciekawi w kwestii edukacji naszych internautów Panie Ministrze Wirtualna Polska od niedzieli rozmawia z rodzicami zaniepokojony mi rozporządzeniem które ma wejść w życie w środę mamy kontakt z rodziną która ma siódemkę dzieci Jeden komputer nie rozpocząć zdalnej edukacji także z kobietą która wychowuje po śmierci córki troje wnuków i ma nie ma dostępu do Internetu chciałam zapytać czy rząd przewidział takie sytuacje i czy potrzebującym rodzinom odpowiedni sprzęt i dostęp do sieci część czegoś na to pytanie odpowiedzieliśmy mówiłem o tym że chodzi bez takich bo choćby z takim powodów nie można prowadzić zanim zdalny dla wszystkich uczniów bo po prostu nie ma takich możliwości sprzętowych dlatego mówimy nauczycielom że mają stosować metody pracy przecież równie dobrze można wysłać się informacje o tym jakie zadania należy wykonać przez maila dziennik elektroniczny a nawet sms-em który jest dużo i najbardziej powszechnym sposobem dotarcia nawet jeżeli takie możliwości techniczne nie występują wtedy prosimy o to aby nauczyciele wraz z dyrektorami szkół i samorządami zechcieli inaczej poinformuj zadane w materiale mogło to zrobić albo przez jakiegoś kuriera czy pocztę albo po prostu Udostępnij taki materiał w szkole Albo ktoś się z rodziców opiekunów zgłosił się po materiał który