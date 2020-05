Koronawirus w Polsce. Minister edukacji narodowej: kolonie w nowej formule

- W piątek wysłaliśmy do szkół propozycje harmonogramu rekrutacji do szkół średnich. On musiał się zmienić, bo zmieniły się terminy matur i egzaminu 8-klasisty - oznajmił Dariusz Piontkowki. Minister edukacji narodowej mówił także o możliwym terminie powrotu do szkół.

Koronawirus w Polsce. Dariusz Pontkowski (minister edukacji narodowej) oraz Łukasz Szumowski (minister zdrowia) (Getty Images)